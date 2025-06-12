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ثقافة وفنون

أولى لقطات حفل زفاف الشاعرة منة عدلى القيعي والفنان يوسف حشيش

حفل زفاف الشاعرة
حفل زفاف الشاعرة منة عدلى القيعي والفنان يوسف حشيش

تحتفل الشاعرة الشابة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش بحفل عقد قرانهما مساء اليوم الخميس وسط حضور أصدقائهم وعدد من نجوم الفن

 

حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

أطلت منة عدلي القيعي بفستان أنيق، وصففت شعرها بشكل عصرى، فيما طل يوسف حشيش ببدلة جذابة باللونين الأبيض والأسود.

وكانت منة عدلي القيعي أعلنت خطبتها في منتصف سبتمبر الماضي، ونشرت صورا من قراءة الفاتحة، وكتبت منة عدلي القيعي تعليقا على الصور: "وطنط تبقى حماتي" وهي من كلمات مهرجان "إخواتي".

وحققت منة عدلي القيعي في السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا بأغنيات كتبتها منها "الغزالة رايقة" و"اليوم الحلو" و"قلبي يا محتاس" وسيرينا يا دنيا" وغيرها من الأغنيات.

كما شارك الفنان يوسف حشيش في مسلسل "الحشاشين" و"صلة رحم" في رمضان 2024.

 

 

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