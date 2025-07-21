مسلسل آسر الحلقة 78، باسل خياط يكتشف أن جاد ابنه وحياة تقرر الانتحار

تبدأ أحداث مسلسل آسر الحلقة 78 بمواجهة حاسمة بين آسر وحياة، حيث تصارحه بأنها أسعد إنسانة بقربه، لكنه يفاجئها ببروده ويخبرها أنها لن ترى السعادة بعد اليوم.

تتصاعد الصدمة بظهور الخال ورامي، حيث يوبخها الخال ويخبرها أن هذا حصاد ما زرعت، ويقوم رامي بفضح حقيقتها وما فعلته بشقيقه، وسط ذهولها، وبعد اختفاء الاثنين تحاول حياة استعطاف آسر، إلا أنه يطردها ويهينها.

تهرب حياة إلى مريم حيث يتواجد جاد، وتسلمها رسالة موجهة له كانت قد كتبتها له ثم ترحل، وقد قررت في داخلها ألا تكون جزءًا من تربيته.

وفي مشهد متوتر، يتوجه آسر مع خاله لمقابلة أحد رجال كنان، ويصر الرجل على أن يذهب آسر بمفرده معه، فيظهر عزت وجابر ويهددان رجل كنان بالسلاح، وحث عزت آسر على الانتقام لفيصل من هذا الشخص، لكن آسر يرفض إراقة الدماء من أجله مرة ثانية بعد ما حدث لفيصل، ويفاجئ الجميع بقراره الذهاب وحده.

وفي مقر يخص كنان يلتقي آسر براغب، وتدور بينهما مشادة حادة، يفضح راغب فيها كل المعلومات التي يعرفها عن آسر كما يهدد آسر بقتل أحب الناس إليه، لكن آسر يغادر وهو يعلم أن لقاءه مع كنان بات وشيكًا.

وفي إطار خوفه على عائلته، يذهب آسر إلى منزل والدته مريم، حيث يصادف جاد هناك، فيتعجب من وجوده ويؤكد لوالدته أنه لا يهمه أمر حياة ولا يهمه معرفة وجهتها أو أي شيء يخص ابنها، فتسلمه مريم رسالة حياة، ويقرأ آسر كلماتها ويكتشف الحقيقة أن جاد هو ابن مجد، أي ابنه، وأن حياة قررت الانتحار.

تُختتم الحلقة بمشهد مأساوي، حيث تتوجه حياة إلى المقابر، وتتناول جرعة كبيرة من دواء، لتسقط مغشيًّا عليها إلى جوار مقبرة مجد تزامنًا مع قراءة آسر لخطابها واكتشافه حقيقة ابنه وحقيقة نيتها للتخلص من حياتها.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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