الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

الأشعة تكشف تفاصيل إصابة محمود زلاكة لاعب بيراميدز أثناء معسكر تركيا

زلاكة
زلاكة

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء محمود زلاكة لاعب الفريق لآشعة من أجل تجديد مدى إصابته خلال معسكر الفريق في تركيا.

إصابة زلاكة 

وتعرض زلاكة للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام باندرما سبور التركي، وخرج مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لآشعة في إحدى مستشفيات مدينة  "أزميت" التي تحتضن معسكر الفريق، وأثبتت إصابة اللاعب بشد في الخلفية من الدرجة الأولى، حيث سيؤدي برنامجا تأهيليا لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق بشكل طبيعي.

وانتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي نادي بيراميدز ونظيره نادي "باندرما سبور" أحد أندية الدرجة الأولى التركية" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار اللقاء الودي الذي جرى على استاد سبانكا أتاتورك بمدينة أزميت التي يقام بها معسكر الإعداد الخارجي، في أولى المباريات التحضيرية بالمعسكر.

 

مباراة بيراميدز وباندرما سبور


سجل ثنائية بيراميدز في اللقاء، دودو الجباس في الشوط الأول، قبل أن يضيف الجنوب أفريقي فخري لاكاي هدفا في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل الفريق التركي لهدفيه في شباك بيراميدز.

وخاض فريق نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الأول إصابة محمود زلاكة في العضلة الخلفية وخرج مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة وشارك بدلا منه الجنوب أفريقي فخري لاكاي.

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بيراميدز زلاكه محمود زلاكة إصابة زلاكة

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