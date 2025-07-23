بيراميدز يواجه قاسم باشا التركي وديا السبت في إسطنبول

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن مواجهة بطل أفريقيا لنظيره نادي قاسم باشا التركي خلال معسكره المقام حاليا في تركيا في إطار الإعداد للموسم الجديد.

بيراميدز يلتقي قاسم باشا وديا

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيحل ضيفا على الفريق التركي في مباراة ودية قوية تقام في السادسة من مساء السبت المقبل، وهي المباراة الودية الثانية خلال المعسكر الخارجي بعد مواجهة باندرما سبور في أولى المباريات.

أضاف هاني سعيد أن فريق نادي بيراميدز سيغادر معسكره المقام بمدينة "إزميت" متوجها إلى اسطنبول صباح الجمعة، على أن يخوض تدريبه الأخير في ذات اليوم بمقر تدريبات نادي قاسم باشا، ويبيت في اسطنبول حتى خوض المباراة مساء السبت، ويعود بعدها مجددا لاستكمال معسكره في "أزميت".

يذكر أن بيراميدز افتتح المباريات الودية في معسكره بتركيا بمواجهة باندرما سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على أن يخوض مباراة ودية ثالثة في ختام المعسكر يجري الترتيب لها.

إصابة زلاكة

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء محمود زلاكة لاعب الفريق لآشعة من أجل تجديد مدى إصابته خلال معسكر الفريق في تركيا.

وتعرض زلاكة للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام باندرما سبور التركي، وخرج مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لآشعة في إحدى مستشفيات مدينة "أزميت" التي تحتضن معسكر الفريق، وأثبتت إصابة اللاعب بشد في الخلفية من الدرجة الأولى، حيث سيؤدي برنامجا تأهيليا لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق بشكل طبيعي.

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