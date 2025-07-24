هيئة الدواء: 62% من صيدليات الجمهورية سجلت في مبادرة سحب العقاقير منتهية الصلاحية

كشف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عن آخر مستجدات مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مؤكدًا أن نسبة التسجيل في المبادرة بلغت 62% من إجمالي الصيدليات على مستوى الجمهورية.

مبادرة للتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية

وقال رجائي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، إن المبادرة واحدة من أهم صور التعاون بين الأطراف المعنية بسوق الدواء في مصر، وتهدف إلى حماية صحة المواطن من خلال سحب الأدوية غير الصالحة للاستخدام.

التسجيل مفتوح حتى نهاية يوليو

وأوضح أن الهيئة كانت قد فتحت باب التسجيل للصيدليات الراغبة في إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية حتى 30 مايو الماضي، ولكن بعد تلقيها طلبات من الصيادلة بمد الفترة، تم تمديد المهلة حتى 30 يوليو الجاري.

إقبال واسع.. والمحافظات الحدودية في الصدارة

وأشار رجائي إلى أن نسبة التسجيل وصلت إلى 62% من صيدليات الجمهورية، وكانت أعلى نسب المشاركة في محافظات مثل الوادي الجديد، السويس، مطروح، الأقصر، دمياط، والإسماعيلية، حيث بلغت النسبة بها نحو 96%.

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