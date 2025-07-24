رئيس شعبة الأدوية يكشف تفاصيل انسحاب الشركات الأجنبية وأزمة التسعير (فيديو)

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الدواء الأجنبية العاملة في سوق الدواء المصري ما زالت مستمرة في استثماراتها، لكنها تواجه تحديات حقيقية تتعلق بالتسعير وتكلفة الإنتاج.

تسعيرة جبرية لا تتماشى مع تحركات السوق ومستقبل شركات الأدوية الأجنبية

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حوار الخميس" على قناة "الحدث اليوم"، حيث تناول أبرز التطورات في سوق الدواء، وأسباب الجدل حول مستقبل الشركات الأجنبية في مصر.

وأوضح عوف أن التسعيرة الجبرية للأدوية تمثل إحدى العقبات الكبرى، موضحًا أن الدولة تفرض سقفًا محددًا لأسعار الدواء، بينما ارتفعت أسعار كافة السلع الأخرى تأثرًا بتحرك سعر الدولار منذ عام 2022.

وأشار إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الأدوية لم يتجاوز 30 إلى 50%، رغم القفزات في سعر صرف العملة وتكاليف الطاقة والمواد الخام.

مطالب بزيادة 10% في أسعار الأدوية

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الشعبة لم تطلب زيادات كبيرة هذا العام، بل طالبت بزيادة لا تتعدى 10%، مشيرًا إلى أن الطلب العام الماضي كان بزيادة 50% نتيجة الارتفاع الكبير في سعر الدولار وقتها.

كما شدد على أن هناك ضرورة لرفع أجور العاملين في القطاع لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

استثمارات مهددة.. والمغرب بديل محتمل

وحذر عوف من أن الشركات الأجنبية تنظر للأمور من منظور تجاري بحت، وإذا تعرضت للخسائر، فقد تفكر جديًا في الخروج من السوق المصري والانتقال إلى أسواق أخرى مثل المغرب، التي توفر بيئة استثمارية أكثر مرونة.

وأشار إلى أن هذه الشركات تمتلك نحو 45% من سوق الدواء المصري، وقد أسهمت بشكل كبير في تأسيس وتطوير صناعة الدواء داخل مصر، خاصة في المجالات المتقدمة مثل أدوية الأورام.

التقنيات المتقدمة بحاجة لدعم حكومي

وأوضح عوف أن هناك أنواعًا من الأدوية المتقدمة، مثل أدوية السرطان، لا تمتلك مصر التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها، وأن انسحاب الشركات الأجنبية سيؤثر على توافر هذه الأدوية الحيوية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.

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