أحمد وأحمد يحقق 52 مليون جنيه والشاطر 26، تعرف على إجمالي إيرادات أفلام الصيف

سباق مشتعل بين أفلام موسم الصيف السينمائي، الذي يشهد تواجد كبار النجوم بشباك التذاكر، حيث تنوع الأعمال السينمائية التي تشارك في ذلك السباق بين الأكشن والكوميدي والاجتماعي، كما حقق تلك الأعمال إيرادات لا بأس بها، وما زالت تخطو نحو تحقيق أرقامًا أكثر، نظرًا لطول الموسم السينمائي الصيفي.

البداية مع فيلم سيكو سيكو، الذي حقق إجمالي إيرادات 188 مليون جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم عصام عمر وطه خليفة وباسم سمرة ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

أما فيلم “المشروع أكس” فحقق إجمالي إيرادات 139 مليون جنيه، ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز وياسمين صبري واياد نصري وأحمد غزي ومن إخراج بيتر ميمي.

وجاء فيلم ريستارت في المرتبة الثالثة حيث حقق 93 مليون جنيه، وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد ومحمد ثروت وباسم سمرة ومن إخراج سارة وفيق

أما فيلم أحمد وأحمد فحقق إجمالي إيرادات 52 مليون جنيه، ويقوم ببطولته أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وحقق فيلم الشاطر إجمالي إيرادات 26 مليون جنيه في أسبوع عرضه الأول، وهو من بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد وحاتم صلاح ومن إخراج أحمد الجندي.

وجاء في ذيل القائمة فيلم “في عز الظهر” الذي حقق 6 ملايين جنيه وهو من بطولة مينا مسعود وشيرين رضا ومحمود البزاوي ومن إخراج ماريو مكرم.

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