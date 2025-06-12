أبرز عروض السينما المصرية فى موسم صيف 2025

تستعد دور العرض السينمائى لإستقبال سلسلة من اقوى الاعمال الفنية لعرضها ضمن موسم صيف 2025.

ونستعرض أبرز تلك الأفلام المقرر طرحعا بالسينمات المصرية والعربية خلال موسم الصيف:

فيلم فى عز الظهر

فى مستهل افلام صيف 2025 المقرر طرحها قريبا وهو فيلم «في عز الظهر» بطولة الممثل الهوليودي صاحب الاصول المصرية مينا مسعود، يُعرض بدءًا من 18 يونيو، تتناول أزمة هوية شاب مصري مجند ضمن عصابة دولية .

ويجسد مينا مسعود خلال الفيلم شخصية "حمزة" الذى يسافر إلى الخارج، ثم يعود من جديد للأراضى المصرية، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب من نوع خاص.

الفيلم تم تصويره فى 4 دول أوروبية، وبه 4 لغات أجنبية مختلفة، وشارك فى أدوار البطولة: محمود حجازى، إيمان العاصى، ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق. ويقول مخرج الفيلم مرقس عادل: “فى عز الضهر” سيكون فيلما مصريا بصبغة عالمية.

الفيلم كان مقررًا عرضه قبل عامين، ولكن تم تأجيله مرتين لأسباب متباينة.

فيلم أحمد وأحمد

كذلك من اقوي الافلام الصيفية المنتظر طرحها قريبا فيلم أحمد وأحمد (أحمد السقا وأحمد فهمي) يُعرض بداية يوليو 2025 في مصر والسعودية .

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم درويش

كذلك يعرض فيلم درويش للنجمان غمرو يوسف ودينا الشربيني في 17 يوليو .



وبالفعل دخل فيلم درويش للنجم عمرو يوسف مراحله النهائية، استعدادا لطرحه في دور العرض يوليو القادم، والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الضخمة وأنه تم تنفيذ وتصميم وسط القاهرة في الفترة الزمنية التي يقع فيها الفيلم بتقنية الـ 3d.

ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.



النجم عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت عندما قرأه منذ أربعة أعوام مع المؤلف وسام صبري وطلب منه الاحتفاظ بالنص لأنه قرر تقديمه.



ليصلوا الصورة التي ترضيهم. خصوصا انها شخصية ليست سهلة على الإطلاق يقدم عمرو من خلالها تقمص لأكثر من شخصية ينتحلها درويش خلال الفيلم فكيف تقدم شخصية متناقضة بين كونها نصاب ومحتال وتحولها لبطل شعبي في الوقت نفسه، فأنه بطل شعبي في صورة غير نمطية ربما يمكن مقارنتها بروبين هود أو أدهم الشرقاوي .

ويشارك في درويش عدد من النجوم من بينهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ويأتي فيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاوي

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