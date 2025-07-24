الأزمة تتصاعد، وزير أمريكي يهدد تيك توك بالإيقاف ما لم توافق على بيعه

حذّر وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، من أن الولايات المتحدة ستضطر لوقف استخدام تطبيق تيك توك، إذا لم توافق بكين على صفقة لبيع التطبيق الشهير المتخصص في مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والمملوك للصين، ويستخدمه نحو 170 مليونا أمريكيا.

الولايات المتحدة يجب أن تتحكم في الخوارزميات التي تشغل تطبيق «تيك توك»

وقال لوتنيك، في تصريحات لقناة «سي.إن.بي.سي»، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة يجب أن تتحكم في الخوارزميات التي تشغل تطبيق تيك توك.

ونقلت رويترز عن وزير التجارة الأمريكي قوله: «إذا وافقت الصين على الصفقة، فسيجري إتمامها. أما إذا لم يوافقوا عليها، فإن تيك توك سيختفي، وهذه القرارات ستأتي قريبًا جدًا».

تصريحات الوزير الأمريكي تأتي لتكمل نهج دونالد ترامب نفسه، الذي أعلن في يونيو الماضي إلى مهلة محددة 90 يومًا لشركة «بايت دانس» للانسحاب من أصول «تيك توك» في الولايات المتحدة، لتمتد المهلة إلى 17 سبتمبر المقبل، واتخذ ترامب الخطوة على الرغم من وجود قانون صادر عام 2024 ينص على البيع أو الإغلاق بحلول 19 يناير من هذا العام إذا لم يكن هناك تقدم كبير.

ووفقًا لرويترز، شهد ربيع هذا العام التحضير لصفقة كان من شأنها فصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة تتخذ من البلاد مقرًا لها، ويملكها ويديرها مستثمرون أميركيون، لكن الصفقة توقفت عندما أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.

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