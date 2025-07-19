السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بلاكستون تقرر الانسحاب من الاستحواذ على عمليات «تيك توك»

صفقة بيع تيك توك
صفقة بيع تيك توك

انسحبت شركة بلاكستون للاستثمار المباشر من تحالف يسعى للاستثمار على عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة، بحسب وكالة «رويترز».

تأخير صفقة تيك توك 

جاء هذا التغيير وسط تصاعد حالة الضبابية وحدوث عدة تأخيرات في صفقة «تيك توك»، التي أصبحت الآن في قلب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت «بلاكستون» تخطط للاستحواذ على حصة أقلية في أنشطة «تيك توك» الأمريكية، في صفقة يقف وراءها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقود هذا التحالف مجموعة «سوسكوهانا إنترناشيونال غروب» و«جنرال أتلانتيك»، وهما مستثمران حاليان في شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك».

 

الأوفر حظًا للشراء

 برز التحالف باعتباره الأوفر حظًا لشراء أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة، ضمن صفقة يمتلك بموجبها المستثمرون الأمريكيون 80% من «تيك توك»، بينما تحتفظ «بايت دانس» بحصة أقلية.

وتأجل الموعد النهائي أمام «بايت دانس» لتقليص حصتها في أنشطة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير داخل الولايات المتحدة مرارا، ما خلق حالة من الضبابية لدى المستثمرين.

وخلال الشهر الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا ثالثًا بتمديد الموعد النهائي حتى 17 سبتمبر لإتاحة الوقت أمام «بايت دانس» من أجل بيع أعمال «تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

وفي أبريل من العام الماضي، أصدر الكونجرس الأمريكي قانونا يفرض بيع أو إغلاق «تيك توك» بحلول 19 يناير 2025.

وأثار تمديد الموعد النهائي انتقادات من بعض المشرعين، الذين يقولون إن إدارة ترامب تستخف بالقانون وتتجاهل مخاوف الأمن القومي المتعلقة بالسيطرة الصينية على «تيك توك».

وكانت هناك صفقة قيد الإعداد هذا الربيع لتحويل عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها هناك. وجرى تعليق المحادثات بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق على الصفقة بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع الصينية. 

بعد فرض غرامات على المنصة، الصين تكشف حقيقة تسريب بيانات مستخدمي تيك توك

قرار جديد من ترامب بشأن "صفقة تيك توك" بعد حرب الرسوم الجمركية مع الصين

المفاوضات التجارية بشأن تيك توك

انسحاب بلاكستون ألقى الضوء على التعقيدات والشكوك التي تنطوي عليها الصفقة، إذ أصبحت المحادثات الجارية بشأن مصير «تيك توك» الآن جزءا من مفاوضات ترامب التجارية الأوسع نطاقًا مع الصين، وقال ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس شي جينبينج بشأنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تيك توك ترامب مفاوضات ترامب التجارية بلاكستون صفقة تيك توك صفقة بيع تيك توك

مواد متعلقة

بعد فرض غرامات على المنصة، الصين تكشف حقيقة تسريب بيانات مستخدمي تيك توك

قرار جديد من ترامب بشأن "صفقة تيك توك" بعد حرب الرسوم الجمركية مع الصين

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

موعد أولى جلسات استئناف نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية

ساويرس يوجه رسالة في ذكرى وفاة عمر سليمان، وزوج ابنته يكشف آخر اتصال له

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

كواليس رحيل أمير توفيق عن الأهلي (خاص)

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حالات يجب فيها قطع الصلاة، تعرف عليها

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

"إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية