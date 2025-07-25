طعام الغلابة لمن استطاع إليه سبيلًا.. الفول المجروش بـ 106 جنيهات والعدس بـ 100.. والأسواق تتجاهل تراجع الدولار

أسعار الفول والعدس في الأسواق، بينما تطرق أسعار البقوليات اليومية باب ميزانية الأسر المصرية بقوة، تواصل أسعار الفول مسيرتها الصعودية لليوم الثاني على التوالي، في مشهد يزيد من تحديات المواطن أمام ضروريات مائدته اليومية.

في المقابل، شهدت أسعار العدس تباينا ملحوظا بين ارتفاع في بعض أنواعها وانخفاض في أخرى، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار البقوليات في الأسواق

وبالرغم من استقرار الأسواق وتراجع الدولار أمام الجنيه، فإن أسعار الفول تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي في الأسواق؛ بينما تباينت أسعار العدس اليوم؛ مما يجعلها تضع المستهلكين أمام تحديات كبيرة في واحدة من أكثر الأكلات اليومية في الشارع المصري.

«فيتو» تستعرض أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

اسعار الفول اليوم، فيتو

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 50 إلى 72 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 6 جنيهات، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 65 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 50 إلى 106 جنيهات للكيلو.

اسعار الفول اليوم، فيتو

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 52.8 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 45 إلى 58 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ البداية مع أسعار العدس المعبأ؛ إذ يبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 67.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

اسعار العدس اليوم، فيتو

ارتفاع سعر العدس بجبه بالأسواق

وارتفعت أسعار العدس بجبه نحو جنيه، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 61.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 68 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

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