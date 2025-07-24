استغاثة من ربة أسرة بعزبة الحوشة بالسنطة: عمود كهرباء يهدد حياة أولادي (فيديو)

أطلقت ربة أسرة من أهالي عزبة الحوشة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، استغاثة عاجلة إلى رئيسة مجلس مدينة السنطة ومسئولي شركة الكهرباء، تطالب فيها بسرعة التدخل لحل مشكلة عمود كهرباء مائل يهدد حياة أطفالها وسكان المنطقة.

وأكدت صاحبة الشكوى "ابتسام خليفة" في استغاثتها أن العمود أصبح في وضع خطير، ومعرض للسقوط في أي لحظة، خاصة مع تعرضه للرياح وسوء حالة الطقس، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على أرواح المارة، وخاصة الأطفال الذين يلعبون في محيط المنزل.

وطالبت الجهات المعنية بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العمود أو استبداله، حرصًا على سلامة الأهالي، وتفادي وقوع كارثة محتملة.

ويناشد الأهالي رئيسة مركز ومدينة السنطة الدكتورة منى صالح واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة الاستجابة قبل وقوع ما لا يُحمد عقباه، خاصة أن المشكلة تم الإبلاغ عنها أكثر من مرة دون تحرك فعلي.

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