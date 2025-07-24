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اقتصاد

الزهيري: نشر ثقافة التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين أبرز أهداف الاتحاد

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، فيتو

 أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، على أهمية العمل الجماعي ودور فرق العمل المتعاقبة في الاتحاد، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية يعكس الجهد المبذول من جميع الأطراف، سواء الحاليين أو السابقين.

 

أبرز التحديات تكمن في ضعف إدراك السوق للدور الاتحاد

 وشدد الزهيري خلال لقاؤه باحد البرامج الاقتصاديه على أن قطاع التأمين المصري يمتلك إمكانيات هائلة، إلا أن أبرز التحديات تكمن في ضعف إدراك السوق للدور الحقيقي الذي يقوم به الاتحاد.

 

 وأضاف أن تجاوز هذه التحديات يتطلب مزيدًا من التعاون مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن هذا التعاون كان أحد عوامل نجاح الاتحاد في رسم صورة واضحة عن أهمية التأمين، وتعزيز مكانته كعنصر فاعل في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إعادة هيكلة الاتحاد وتحويله إلى "اتحاد شركات التأمين المصرية" ساهم في دفع العمل نحو أهداف استراتيجية واضحة، أبرزها نشر ثقافة التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين، وهو ما يعكس تطور الفكر المؤسسي داخل القطاع.

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