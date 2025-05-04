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ثقافة وفنون

هاني شاكر ووائل جسار يشعلان مسرح أوبرا دبي بباقة من أقوى أغانيهما (فيديو)

هاني شاكر ووائل جسار،
هاني شاكر ووائل جسار، فيتو

أحيا الثنائي الفنان هاني شاكر والفنان وائل جسار حفلا استثنائيا على مسرح أوبرا دبي وسط تفاعل كبير من الجمهور. 

حفل وائل جسار وهاني شاكر 

وقدم الثنائي وائل جسار وهاني شاكر خلال حفلهما في دبي عددا كبيرا من أغانيهما الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن الفنان هاني شاكر قد طرح ألبومه الجديد “اليوم جميل” خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

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