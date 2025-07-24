إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز داخل محل فطائر بالجمالية

أصيب شخص بحروق إثر انفجار اسطوانة غاز داخل محل فطائر بشارع بين السهاريج المتفرع من شارع المعز بـ منطقة الجمالية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الحسين لتلقى العلاج اللازم.



انفجار أسطوانة غاز بالجمالية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بانفجار إسطوانة غاز داخل محل فطائر بشارع بين السهاريج المتفرع من شارع المعز بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين إصابة شخص بحروق إثر إنفجار إسطوانة غاز داخل محل فطائر بشارع بين السهاريج المتفرع من شارع المعز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسين لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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