رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مدير مركز البحث العلمي والابتكار بـ الأصالة السعودية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد لافي العازمي، مدير مركز البحث العلمي والابتكار بجامعة الأصالة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل التعاون العلمى والأكاديمي بين الجامعتين.

خلال اللقاء، رحب الدكتور قنصوة بضيف الجامعة، كما رحب بالتعاون مع جامعة الأصالة، مؤكدًا استعداد جامعة الإسكندرية لتقديم الدعم الأكاديمى والبحثي اللازم، وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة في مجال البرامج المشتركة وتدريب الكوادر، كما

أشار إلى إمكانية استقبال طلاب من جامعة الأصالة لدراسة فصل دراسي أو أكثر من مرحلة البكالوريوس بجامعة الإسكندرية، ودراسة إمكانية أن يقضي الطالب عددا من السنوات الدراسية بجامعة الإسكندرية وبما يمكن أن يؤهل الطالب لاستكمال الماجستير فى إحدى الجامعات الأجنبية التى تتعاون مع جامعة الإسكندرية ضمن برامج الدرجات المزدوجة للماجستير.

ومن جانبه، أعرب الدكتور العازمى خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره لجامعة الإسكندرية، ولرئيسها، على ما وجده من دعم ورعاية خلال فترة دراسته بجامعة الإسكندرية، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته الجامعة وأساتذتها في تكوينه العلمي والبحثي، وهو ما أهّله لتولي منصبه الحالي، بتكليف مباشر من رئيس جامعة الأصالة، تقديرًا لما لمسته الجامعة من كفاءته وخبراته في مجال البحث العلمي، وفى هذا السياق،

أوضح الدكتور العازمى أن زيارته تأتي في إطار تكليفه من جامعة الأصالة ببحث إمكانية عقد اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الإسكندرية، التي تُعد نموذجًا متميزًا في التميز الأكاديمي والبحثي، وتقديرًا للدور الذي لعبته في تأهيل الكوادر في مختلف التخصصات.

يُذكر أن الدكتور محمد لافى العازمى حصل على درجة الماجستير في الكيمياء عام 2021، ثم الدكتوراه فى عام 2024 من كلية العلوم- جامعة الإسكندرية.

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