الهلال السعودي يخوض وديتين أوربيتين استعدادا للموسم الجديد

أنهى نادي الهلال السعودي اتفاقه على خوض تجربتين وديتين، خلال المعسكر التحضيري الذي يخوضه استعدادًا للموسم الجديد، في مدينة دوناوشينجن الألمانية، مطلع أغسطس المُقبل.

وذلك بعدما اعتذر الهلال عن عدم خوض بطولة كأس السوبر السعودي، المقررة منتصف الشهر المقبل في هونج كونج.

الهلال السعودي يخوض مباراتين وديتين في معسكر ألمانيا

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن الهلال سيواجه بالينجن الألماني في التجربة الودية الأولى، يوم 6 أغسطس، بينما ستكون الثانية أمام آراو السويسري، على ملعب بروجليفيلد.

ويتأهب الهلال لموسمه الجديد، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، حيث يأمل في تعويض إخفاق الموسم الماضي، عندما احتل وصافة الدوري المحلي، وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي.. لكنه حقق إنجازًا كبيرًا بعد ذلك، بوصوله إلى ربع نهائي مونديال الأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.