متجاهلًا التوقعات بانخفاض إنتاجيته.. مليون طن إنتاج مصر من الزيتون.. بصادرات 226 مليون دولار.. وخبراء يوضحون متطلبات زيادة الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة

أثارت التغيرات المناخية التي ضربت مصر خلال العامين الماضيين؛ القلق بشأن انخفاض إنتاجية مصر من الزيتون، وتأثير ذلك على معدلات تصدير الزيتون ومتشقاته.

مصر تحتل مرتبة متقدمة عالميًا في إنتاج زيتون المائدة

وتحتل مصر مرتبة متقدمة عالميًا في إنتاج زيتون المائدة، إذ تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في مصر 277 ألف فدان، مع توقعات بوصولها إلى 300 ألف فدان، وذلك وفقًا لتقديرات مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.

إنتاج مصر من الزيتون

فكم يبلغ إنتاج مصر من الزيتون خلال موسم 2024 / 2025، وأهم المتطلبات لزيادة الصادرات المصرية من زيتون المائدة ومشتقاته؟ الإجابة نستعرضها في السطور الأتية:

إنتاج مصر من الزيتون

وأكدت رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن إنتاج مصر من الزيتون بلغ نحو مليون طن خلال موسم 2024/2025.

زيت الزيتون

صادرات مصر من زيتون المائدة وزيت الزيتون

وتابعت أن صادرات مصر من زيتون المائدة وزيت الزيتون خلال عام 2024 بلغ نحو 226 مليون دولار.

إنتاج مصر من الزيتون

متطلبات زيادة صادرات زيت الزيتون

وأشارت إلى أن الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة صادرات زيت الزيتون يتطلب العمل على عدة محاور جوهرية من بينها العمل على وجود تقنيات حديثة في التعبئة والتغليف تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.

إنتاج مصر من الزيتون

ضرورة ربط الإنتاج بالمواصفات العالمية لتصدير زيت الزيتون البكر

وأضافت: وكذلك ضرورة ربط الإنتاج بالمواصفات العالمية لتصدير زيت الزيتون البكر الممتاز فضلا عن تكثيف الجهود التسويقية الي جانب دعم التواجد الفعال في المعارض والفاعليات الدولية المتخصصة.

الغرفة تتعاون مع الهيئة المصرية لتطوير المواصفات الفنية

وأكدت أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تطوير المواصفات الفنية لزيت الزيتون ومنتجاته، بما يتماشى مع متطلبات المستهلكين والمعايير الدولية.

إنتاج مصر من الزيتون

أهمية مهرجان الزيتون الذي أُطلق بهدف الترويج للشركات المصرية

من جانبه، أشار الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس إحدى الشركات للتسويق وتطوير الأعمال، إلى أهمية مهرجان الزيتون الذي أُطلق بهدف الترويج للشركات المصرية في الأسواق العالمية، والذي بدأ بمشاركة 25 شركة، ويستهدف الوصول إلى 250 شركة ثم 1000 شركة مستقبلًا.

إنتاج مصر من الزيتون

الزيتون المصري أثبت جدارة كبيرة بجودته العالية

وأكد أن الزيتون المصري أثبت جدارة كبيرة بجودته العالية، مشيرًا إلى أن تكريم العالم للشركات المصرية يؤكد النظرة الإيجابية للسوق المصري وللصناع المصريين المتميزين في هذا المجال.

إنتاج مصر من الزيتون

زيتون مطروح أصبح مسجلًا كمؤشر جغرافي باسم المحافظة

في السياق ذاته، أشار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة خلال احتفالية غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن زيتون مطروح أصبح مسجلًا كمؤشر جغرافي باسم المحافظة، نظرًا لما يتمتع به من جودة فريدة، حيث يُزرع بطريقة طبيعية ويُروى بمياه الأمطار دون أي مبيدات أو كيماويات.

إنتاج مصر من الزيتون

إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ 10.7 مليار دولار

أما الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، فقال إن مصر تمتلك فرص كبيرة في مجال الزيتون في ظل وجود مبادرة ومشروع زراعة أكثر من 100 مليون شجرة زيتون، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في زيادة الصادرات، وأن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ 10.7 مليار دولار العام الماضي.

إنتاج مصر من الزيتون

ضرورة نشر ثقافة الزيتون وتوعية المجتمع

وأكد أنه من الضروري عمل توعية للمجتمع ونشر ثقافة الزيتون علي أن تشارك وزارتي الصحة والصناعة إلى جانب الزراعة وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والاعلام ومنظمات الأعمال للتوعية بالقيمة الغذائية والصحية والاقتصادية للزيتون بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص علي استمرارية التطوير والابداع والابتكار في محاصيل أخرى.

ضرورة العمل على ربط المؤشرات الجغرافية بمنتجات المحافظات

ودعا سعد موسى إلى ضرورة العمل على ربط المؤشرات الجغرافية بمنتجات المحافظات المختلفة.

إنتاج مصر من الزيتون

منتجات الزيتون المصرية تحظى بشهادات جودة معترف بها عالميًا

من جانبه، أكد الدكتور ياسر القرني، مدير إدارة شؤون المعلومات وخدمات التصدير بجهاز التمثيل التجاري أن منتجات الزيتون المصرية تحظى بشهادات جودة معترف بها عالميًا، وأن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التصدير خاصة إلى الأسواق الإفريقية.

المشاركة في أكثر من 25 معرضًا دوليًا

وأوضح أن الإدارة شاركت في أكثر من 25 معرضًا دوليًا، ووفرت دعمًا لحوالي 92 شركة مسجلة و22 مناقصة.

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