ضبط سائق نقل ثقيل قاد مركبته بسرعة جنونية بطريق الإسماعيلية – القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة نقل ثقيل ظهر فى مقطع فيديو وهو يقود برعونة وبسرعة زائدة بطريق "الإسماعيلية/القاهرة"، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص، تم تحديد السيارة المُشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها – سائق مقيم بمحافظة بورسعيد – وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما جاء فى الفيديو.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.



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