الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

ضبط سائق نقل ثقيل قاد مركبته بسرعة جنونية بطريق الإسماعيلية – القاهرة

ضبط سائق نقل ثقيل
ضبط سائق نقل ثقيل

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة نقل ثقيل ظهر فى مقطع فيديو وهو يقود برعونة وبسرعة زائدة بطريق "الإسماعيلية/القاهرة"، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص، تم تحديد السيارة المُشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها – سائق مقيم بمحافظة بورسعيد – وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما جاء فى الفيديو.

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تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
 

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