«الناصري»: جهود مصر في دعم غزة تاريخية ورفض التهجير القسري موقف لا يتزعزع

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن جهود مصر المتواصلة بإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج لا تتوقف.

موقف مصر ثابت وتاريخي ومشرف تجاه القضية الفلسطينية

وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن موقف مصر ثابت وتاريخي ومشرف تجاه القضية الفلسطينية، حيث لم تتوانَ يومًا عن تقديم الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين، فضلا عن أنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التهدئة ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، من خلال تنسيق الجهود لإدخال المساعدات وتوفير الاحتياجات الأساسية.

نجاح مصر في إدخال 166 شاحنة

وواصل حديثه قائلا: إن نجاح مصر في إدخال 166 شاحنة من خلال معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم يعكس الجهود المصرية الضخمة التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني بشكل دائم منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، مؤكدا أن مصر قدمت أكثر من ثلثي المساعدات للقطاع والدور الذي تقوم به غير مسبوق في تخفيف المعاناة.

ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها

وأشار إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره والضغط على إسرائيل بشكل عمل من أجل وقف هذه الممارسات الشنيعة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني من تجويع الفلسطينيين والقضاء على الأخضر واليابس في قطاع غزة مشددا على أن الموثق المصري ثابت وصامد أمام مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ولن ترضخ الدولة المصرية لأي ضغوط للتفريط في حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

مصر كانت من أول الدول التي رفضت بشكل قاطع مخططات التهجير القسري

وأضاف أن مصر كانت من أول الدول التي رفضت بشكل قاطع مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، حيث حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من التهجير القسري، وأن حل القضية الفلسطينية يكون على الأرض الفلسطينية، ولن ولم يتم تهجير شخص واحد خارج أرضه. مؤكدا أن مصر ستواصل دورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية مهما بلغت التحديات، وأن التزامها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني سيبقى ركيزة رئيسية في سياستها الخارجية.

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