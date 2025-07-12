السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

حركة الجهاد: الاحتلال يريد إجبارنا على القبول بـ 40% من مساحة غزة

حركة الجهاد الاسلامي،فيتو
حركة الجهاد الاسلامي،فيتو

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة "الجهـاد"، اليوم السبت في تصريحات صحفية، أن هناك صمودا أسطوريا للشعب الفلسطيني وليس للمقاومـة فقط.

وتابع: الاحتلال يريد أن يجبرنا على القبول بـ40% من مساحة غزة، هناك تعنت إسرائيلي ولو أرادوا وقف العدوان لقبلوا بصفقة شاملة.

وأضاف:الجانب الإسرائيلي يتوهم أننا نقبل الاستسلام والوقت ليس في صالحهم.

وأوضح الهندي في تصريحات صحفية: ما نتحدث عنه هو اتفاق إطار يتضمن وقف العدوان وذلك يتطلب ضمانات.كما أشار أن اتفاق الإطار يشمل أيضا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

واختتم بأن اتفاق الإطار يتناول أيضا آلية توزيع المساعدات، وأنهم لن يقبلوا أيضا بمصائد الموت بعد اليوم ولا بمحور موراغ، مشددا علي أن  الاحتلال يمارس حربا نفسية ولن نوقع على اتفاق إطار يؤدي إلى الاستسلام.

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