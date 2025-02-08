السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

رسالة قوية من وزير الأوقاف السابق حول مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق

 حرص الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف السابق على توجيه رسالة مهمة بشأن الأحداث الجارية والمتعلقة برفض الدولة المصرية لكافة سيناريوهات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

 

تعليق وزير الأوقاف السابق على مخططات تهجير الشعب الفلسطيني

 وكتب جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" نقول لكم من نحن: ‏نحن أمة تحب السلام لكنها تعشق الشهادة، نحن شعب يفتدي تراب وطنه بدمه، نحن أمة لا تعطي الدنية في دينها، نحن لسنا أحرص الناس على حياة، صبرنا ليس ضعفا.. وساعة الجد ليس فينا ضعيف ولا جبان.. نحن أمة تخرج من تحت الركام لتزلزل كيان عدوها".

 

وأضاف:" نحن نؤمن أن الموت بعز وشرف خير من الرضا بالدنية، نحن قوم ليست الدنيا مبلغ علمنا ولا منتهى أملنا، لأن الباقية خير وأبقي، قديما قالت أمّنا العربية في أولادها السبعة الذين قتلوا دفاعا عن شرفهم وقبيلتهم: 
أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم 
ولم يبتغوا من خشية الموت سُلّما 
ولو أنهم فروا لكانوا أعزة 
ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما ".

وتابع وزير الأوقاف السابق:" نحن قوم علمنا ديننا ألا نفر من الميدان لأن الفرار منه كبيرة من الكبائر، علمنا ديننا أن من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون وطنه فهو شهيد، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.. اللهم أكرمنا بالشهادة في سبيلك ".

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