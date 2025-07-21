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ضبط 15 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملات تموينية في الجيزة

حملات مديرية تموين
حملات مديرية تموين الجيزة

 تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين في تنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنتجات المخالفة في إطار جهود المحافظة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في السلع التموينية المدعمة.

 

جهود مديرية التموين في تنفيذ الحملات الرقابية 

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات استهدفت عددًا من الأحياء والمراكز ونجحت في ضبط ١٥ طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء وذلك بنطاق أحياء إمبابة والمنيرة، ومراكز أوسيم والصف وأطفيح.

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم ضبط ٨٢٥ بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز الصف حيث كانت تُستخدم بشكل غير قانوني لصرف كميات من الخبز المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب أموال الدعم.

كما تم ضبط عدد ١٨ ألفا و٤٢٥ عبوة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، تم التلاعب في تواريخ صلاحيتها بهدف إعادة طرحها في الأسواق، وذلك بحي الهرم.

 

ضبط طن و٢٥٠ كجم من أجزاء الدجاج مجهولة المصدر غير صالحة

 وفي نفس السياق تمكنت الحملات من ضبط طن و٢٥٠ كجم من أجزاء الدجاج مجهولة المصدر غير صالحة بالإضافة إلى ٢٠ شيكارة من الأسمدة المدعمة غير المصرح بتداولها خارج منظومة الدعم وذلك في نطاق مركزي البدرشين وأطفيح.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بمصلحة المواطنين أو تمس الأمن الغذائي مشيدًا بجهود مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في التصدي للتجاوزات وملاحقة المخالفين.

من جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أنه تم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين وجارٍ عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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