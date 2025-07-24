الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في تصادم شاحنة بعدد من السيارات بشارع الجامعة الأمريكية

حادث تصادم
حادث تصادم

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بفتح تحقيقات موسعة في  حادث تصادم  بشارع الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، حيث اصطدم سائق سيارة نقل ثقيل "شاحنة" في عدد من السيارات بشارع الجامعة الأمريكية، ما أدى إلى تحطم السيارات.

ويظهر مقطع الفيديو تحطم عدد من السيارات في شارع الجامعة الأمريكية، بسبب سيارة نقل ثقيل "شاحنة"، وهروب سائق الشاحنة، الذي أسرع بالهرب فور تحطم السيارات.

وأكد شهود العيان إلى أن سائق الشاحنة كان يقود سيارته لكنه لم يتمكن من أن يوقف شاحنته، التي اصطدمت بالسيارات، وأدت إلى تحطيمها.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة والمباحث العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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