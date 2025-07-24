لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

أعلن المتحدث العسكري شروط القبول بالاكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة دفعة أكتوبر 2025.

وجاءت تلك الشروط كالتالي:



الكلية البحرية

يشترط أن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة.



النسبة المئوية للمجموع:

65% فأكثر للقسم العلمي



يمنح الخريج درجة:

بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية.

- بكالوريوس العلوم السياسية.

الكلية الحربية



النسبة المئوية للمجموع:

65 % فأكثر للقسم العلمي

70% فأكثر للقسم الأدبي

يمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وأحد المؤهلات الآتية:

بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية.

بكالوريوس الحاسبات والمعلومات.

بكالوريوس إدارة أعمال النقل واللوجيستيات



الكلية الجوية

النسبة المئوية للمجموع:



%65 فأكثر للقسم الأدبي



%60 فأكثر للقسم العلمي



بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران

تخصص العلوم العسكرية الجوية القسم العلمي فقط.

بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم الجوية

بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران.

شهادة أساسيات مراقبة المطار (معتمدة دوليًا).



شهادة طيار تجاري ورخصة طيار تجاري (معتمدة دوليا).

بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات

بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال في تخصص إدارة الطيران ) والمطارات للقسم الأدبي.



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