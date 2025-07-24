الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

الاكاديمية العسكرية،
الاكاديمية العسكرية، فيتو
ads

أعلن المتحدث العسكري شروط القبول بالاكاديمية العسكرية  المصرية والكليات العسكرية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة دفعة أكتوبر 2025.

وجاءت تلك الشروط كالتالي:


الكلية البحرية
يشترط أن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة.

النسبة المئوية للمجموع:

65% فأكثر للقسم العلمي


يمنح الخريج درجة:
بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية.
- بكالوريوس العلوم السياسية.

 

الكلية الحربية

النسبة المئوية للمجموع:
65 % فأكثر للقسم العلمي
70% فأكثر للقسم الأدبي
يمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وأحد المؤهلات الآتية:
بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية.
بكالوريوس الحاسبات والمعلومات.
بكالوريوس إدارة أعمال النقل واللوجيستيات


الكلية الجوية

النسبة المئوية للمجموع:

%65 فأكثر للقسم الأدبي

%60 فأكثر للقسم العلمي

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران
تخصص العلوم العسكرية الجوية القسم العلمي فقط. 

بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم الجوية 
بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران.
شهادة أساسيات مراقبة المطار (معتمدة دوليًا).

شهادة طيار تجاري ورخصة طيار تجاري (معتمدة دوليا).
 بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات
بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال في تخصص إدارة الطيران ) والمطارات للقسم الأدبي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبول للالتحاق بالاكاديمية العسكرية الكلية البحرية الكلية الحربية الكلية الجوية الاقتصاد والعلوم السياسية الثانوية العامة والازهرية الاكاديمية العسكرية

مواد متعلقة

شروط القبول بالأكاديمية المصرية والكليات العسكرية من حملة المؤهلات العليا

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

القوات المسلحة تحتفل بالعيد 55 لـ "الدفاع الجوى"

قائد قوات الدفاع الجوي: نعمل ليل نهار على حماية سماء مصر

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

الأكثر قراءة

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

مقطع بشع، شاحنة تحطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

مالك باريس سان جيرمان يتولى رئاسة شركة الكرة بالزمالك، اعرف الحقيقة

معركة راغب علامة ومصطفى كامل إلى أين؟ شقيق المطرب اللبناني يفجر مفاجأة لـ"فيتو"

أرقام كارثية لـ آدم وناس قبل انتقاله للزمالك

لاعب الأهلي ينتقل إلى زد، تعرف على التفاصيل

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

شروط القبول بالأكاديمية المصرية والكليات العسكرية من حملة المؤهلات العليا

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، معجزة النبي إسحاق

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بقطع صلة الرحم

المزيد
الجريدة الرسمية