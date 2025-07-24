الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير المعمل الكيماوي: سائق حادث السلام كان تحت تأثير الحشيش

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

تسلمت نيابة السلام تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء سائق سيارة سوزوكي اصطدمت بمحطة الأتوبيس أعلى الطريق الدائري في  السلام. 


وتبين من التقرير إيجابية العينات المأخوذة من المتهم واحتواؤها على نواتج مخدر الحشيش

وتبين أن المصابين أصيبوا بكدمات وجروح متفرقة وتلقوا العلاج وحالتهم مستقرة وخرجوا من المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من الخدمات المعينة يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين أعلى الطريق الدائري بالسلام.
وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس اتجاه السلام، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.
تم نقل المصابين الي مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام الطريق الدائري السلام مخدر الحشيش غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة الدائري النيابة العامة

مواد متعلقة

سقوط إصابات في حادث دهس وسط إسرائيل

كدمات وجروح وحالتهم مستقرة، نص التقرير الطبي لمصابي حادث السلام

إخلاء سبيل المتهمين في حادث معدية ”دشنا – الوقف” بقنا بكفالة مالية

الأكثر قراءة

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

جهود مكثفة لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

حسين لبيب يجري جراحة ناجحة ويبتعد عن أعمال نادي الزمالك أسبوعين

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

مقطع بشع، شاحنة تحطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

معركة راغب علامة ومصطفى كامل إلى أين؟ شقيق المطرب اللبناني يفجر مفاجأة لـ"فيتو"

مالك باريس سان جيرمان يتولى رئاسة شركة الكرة بالزمالك، اعرف الحقيقة

أرقام كارثية لـ آدم وناس قبل انتقاله للزمالك

خدمات

المزيد

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سنن النبي في يوم الخميس

من قصص القرآن الكريم، معجزة النبي إسحاق

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

المزيد
الجريدة الرسمية