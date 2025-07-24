تقرير المعمل الكيماوي: سائق حادث السلام كان تحت تأثير الحشيش

تسلمت نيابة السلام تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء سائق سيارة سوزوكي اصطدمت بمحطة الأتوبيس أعلى الطريق الدائري في السلام.



وتبين من التقرير إيجابية العينات المأخوذة من المتهم واحتواؤها على نواتج مخدر الحشيش

وتبين أن المصابين أصيبوا بكدمات وجروح متفرقة وتلقوا العلاج وحالتهم مستقرة وخرجوا من المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من الخدمات المعينة يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين أعلى الطريق الدائري بالسلام.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس اتجاه السلام، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تم نقل المصابين الي مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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