الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

كدمات وجروح وحالتهم مستقرة، نص التقرير الطبي لمصابي حادث السلام

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

تسلمت  نيابة السلام التقرير الطبي لـ 9 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بمحطة الأتوبيس أعلى الطريق الدائري في  السلام. 

وتبين أن المصابين أصيبوا بكدمات وجروح متفرقة وتلقوا العلاج وحالتهم مستقرة وخرجوا من المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من الخدمات المعينة يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين أعلى الطريق الدائري بالسلام.


وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس اتجاه السلام، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

 

تم نقل المصابين الي مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

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نيابة السلام عمليات النجدة مستشفى السلام النيابة العامة

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