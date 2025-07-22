الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سوداني يشيد بجهود مصر في عودتهم لبلادهم ويتحدث عن أجواء رحلتهم من القاهرة إلى أسوان (فيديو)

سودانى يشيد بجهود
سودانى يشيد بجهود مصر فى عودتهم لبلادهم، فيتو

أشاد أحد السودانين القادمين فى قطار القاهرة أسوان المخصص للإخوة السودانين تمهيدا للعودة الى بلادهم، بما قدموه المصريين لهم خلال فترة استقرارهم بمصر،فضلا عن رحلتهم من القاهرة إلى أسوان وتخصيص قطار مخصص لهم وتسهيل كل ما يتعلق بعودتهم.

 ووصف الرحلة من القاهرة إلى أسوان بالقطار ب"الممتعة"
 

يذكر أن قطار الأخوة السودانيين القادم من القاهرة إلى أسوان وصل إلى ميناء السد العالى شرق، ويقل أكثر من 1000 سوداني سيتم نقلهم مباشرة وعلى الفور بأتوبيسات إلى مدينة أبو سمبل السياحية تمهيدًا لعبورهم وعودتهم لبلادهم عبر ميناء قسطل البرى بإشراف من القوات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان سودان القاهرة عودة رحلة

مواد متعلقة

محافظ أسوان يناقش الاستعداد لماراثون انتخابات الشيوخ (صور)

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بإدفو (صور)

محافظ أسوان يتفقد الحدائق العامة للاطمئنان على جاهزيتها لعيد الأضحى (صور)

محافظ أسوان يتفقد مستشفى النيل التخصصى (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 محافظة السويس على موقع فيتو

بعد خضوعه لعملية جراحية، حمادة صدقي يكشف طبيعة مرض الأسطورة حسن شحاتة (فيديو)

دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)

إعلام عبري يكشف عن بند أساسي لحماس يعرقل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

خلص الكلام، "رونالدو الجديد" يوجه القاضية إلى مانشستر يونايتد رغم الإغراءات

تنسيق الجامعات 2025، عميد علوم الرياضة بنات بحلوان تحدد نسب النجاح في اختبارات القدرات

عودة القبة الحرارية، البحوث الزراعية يحذر من طقس الأربعاء ويثير المخاوف من ظاهرة "تنفس الظلام"

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الليمون والخيار، والبصل يواصل ارتفاعه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

استقرار سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية