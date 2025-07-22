سوداني يشيد بجهود مصر في عودتهم لبلادهم ويتحدث عن أجواء رحلتهم من القاهرة إلى أسوان (فيديو)

أشاد أحد السودانين القادمين فى قطار القاهرة أسوان المخصص للإخوة السودانين تمهيدا للعودة الى بلادهم، بما قدموه المصريين لهم خلال فترة استقرارهم بمصر،فضلا عن رحلتهم من القاهرة إلى أسوان وتخصيص قطار مخصص لهم وتسهيل كل ما يتعلق بعودتهم.

ووصف الرحلة من القاهرة إلى أسوان بالقطار ب"الممتعة"



يذكر أن قطار الأخوة السودانيين القادم من القاهرة إلى أسوان وصل إلى ميناء السد العالى شرق، ويقل أكثر من 1000 سوداني سيتم نقلهم مباشرة وعلى الفور بأتوبيسات إلى مدينة أبو سمبل السياحية تمهيدًا لعبورهم وعودتهم لبلادهم عبر ميناء قسطل البرى بإشراف من القوات المسلحة.

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