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محافظات

سلخانة بشرية، معاناة أهالي الشيخ هارون بأسوان بين انقطاع المياه والموجة الحارة (صور)

اهالى اسوان يعانون
اهالى اسوان يعانون من انقطاع المياه

يعاني أهالي منطقة الشيخ هارون بمحافظة أسوان من انقطاع المياه منذ أسبوعين، ولم يتحرك أي ساكن للمسئولين لحل تلك المشكلة.

شكاوى متكررة دون جدوى 

تقدم أهالي منطقة الشيخ هارون بمحافظة أسوان بالعديد من الشكاوى بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم لمدة تصل إلى ١٥ يوما متواصلين،لكن شكواهم دون جدوى وكل ما يقدمه لهم المسئولين عربات مياه لتوفير احتياجاتهم.

وقال أهالي الشيخ هارون إنهم يواجهون صعوبة خلال حياتهم اليومية بسبب انقطاع المياه وهي مشكلة تؤرقهم منذ سنوات ولم يتم حلها بالرغم من شكواهم المتكررة لكن دون جدوى.

يطالب الأهالي محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل عطية بالنظر إلى مشكلتهم وحلها، مؤكدين أنه من الصعب أن يتحمل المواطنين عدم وجود مياه خاصة مع حرارة الطقس.

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​ أسوان مياه حرارة ازمة الشرب

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