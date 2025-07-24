الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن مالك العقار المتهم بالتعدي على أرملة الفنان إحسان الترك

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مالك العقار المتهم بالتعدي على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك بالضرب، وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتحديد جلسة 2 سبتمبر المقبل لمحاكمته.

قضت المحكمة المختصة بمعاقبة مالك عقار ونجله بتهمة التعدي على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك بالحبس لمدة سنة.

وكانت زوجة الفنان الراحل إحسان الترك، تقدمت بلاغًا رسميًّا للنائب العام ضد مالك العقار الخاص بها بعد تهديدها بالقتل، مشيرة إلى أنها تركت منزلها من كثرة التهديدات.

إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك

وفي وقت سابق قد قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك على ذمة التحقيقات في واقعة مشاجرة نشبت بينه وبين مالك عقار بمنطقة الطوابق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بإصابة شاب إثر ادعاء سقوطه من بلكونة بالطابق الثاني في الهرم.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المصاب والفنان احسان الترك  بسبب خلافات بينهم على زيادة إيجار شقة حيث قام الشخص مالك الشقة بالقفز من البلكونة أثناء المشاجرة.

وأوضحت التحريات، أن المصاب مالك الشقة نشبت بينه وبين الفنان إحسان الترك مشاجرة بسبب رغبته في زيادة إيجار الشقة أو تركها حيث نشبت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الشاب بالقفز من البلكونة ليسقط مصابا بكسور وسحجات متفرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

وكشفت زوجة الفنان إحسان الترك عن سبب المشاجرة التي نشبت بين زوجها ومالك العقار الذي قفز من شقتهم بمنطقة الطوابق.

 

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