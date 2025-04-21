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حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه

حبس المتهمون، فيتو
حبس المتهمون، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية كانت عندما شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية حملة امنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" ويقيمون بمحافظة القاهرة.

وتبين أن المتهمين يمارسون نشاطا إجراميا تخصص في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ويحاولون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.

وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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النيابة العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي السوق المصرفية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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