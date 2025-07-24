كان السيدات، موعد مباراة غانا وجنوب أفريقيا على الميدالية البرونزية

كان السيدات، يلتقي منتخب غانا مع نظيره جنوب أفريقيا على المركزين الثالث والرابع من أجل التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب.

موعد مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا

تنطلق صافرة مباراة غانا ضد جنوب أفريقيا غدا الجمعة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأمم أفريقيا للسيدات.

القناة الناقلة لمباراة غانا وجنوب أفريقيا للسيدات

ومن المقرر أن تنقل مباراة غانا وجنوب أفريقيا علي برونزية الكان عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات أمم أفريقيا للسيدات.

جدير بالذكر أن المغرب يستعد لملاقاة نيجيريا يوم السبت المقبل في نهائي أمم أفريقيا للسيدات بعدما تجاوز المنتخب المغربي للسيدات نظيره غانا في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة في الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل 1-1، فيما تأهلت نيجيريا على حساب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1.





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