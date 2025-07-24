مؤشرات مديري المشتريات البريطانية تشير إلى ركود اقتصادي مع تراجع مخاطر التضخم

أظهرت يانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية لشهر يوليو التي صدرت اليوم الخميس، علامات ركود الاقتصاد البريطاني في بداية الربع الثالث من عام 2025.

مؤشر مديري المشتريات البريطاني

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.0 في يوليو من 52.0 في يونيو، متراجعًا دون توقعات الإجماع البالغة 51.7، هذا يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني بعد تطبيق التعريفات الأمريكية الأعلى في أبريل، ورسوم الدمغة البريطانية، ومساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، وزيادات الحد الأدنى للأجور، بحسب انفستنج الأمريكية.

وقاد قطاع الخدمات الانخفاض العام، حيث تراجع مؤشره إلى 51.2 من 52.8 في يونيو. في المقابل، أظهر الإنتاج الصناعي تحسنًا، مرتفعًا إلى 50.0 من 47.0، ليصل إلى العتبة التي تفصل بين النمو والانكماش.

واستمرت ظروف التوظيف في التدهور حيث انخفض مؤشر التوظيف المركب أكثر إلى 45.1 في يوليو من 46.6 في يونيو، مشيرا إلى استمرار انخفاض التوظيف، هذا يشير إلى أن التوظيف ينخفض بوتيرة حوالي 0.2% على أساس ثلاثة أشهر، وهو تحسن طفيف من الانخفاض البالغ 0.3% المسجل في يونيو.

على صعيد التضخم، ارتفع مؤشر أسعار مخرجات الخدمات بشكل متواضع إلى 54.7 في يوليو من 52.9 في يونيو، معكوسًا جزءًا فقط من الانخفاض الحاد الذي شهده الشهر الماضي، هذا الاتجاه يتماشى مع احتمال تباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلك للخدمات من 4.7% في يونيو إلى أقل من 4.0% في غضون ستة أشهر.

تأتي هذه البيانات على الرغم من أرقام التضخم وسوق العمل الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يوفر دليلًا على أن مخاطر ارتفاع التضخم تستمر في التراجع.

قد تطمئن هذه التطورات بنك إنجلترا بأنه يمكنه المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة، مع احتمال خفض الأسعار من المستوى الحالي البالغ 4.25% إلى 4.00% في أغسطس، مع توقع المزيد من التخفيضات الفصلية بمقدار 25 نقطة أساس.

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