الخميس 24 يوليو 2025
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رياضة

وسام أبو علي يطير للدنمارك قبل بداية رحلته مع كولومبوس الأمريكي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

غادر وسام أبو علي مهاجم الأهلي إلى الدنمارك للحصول على راحة خاصة ولترتيب أوراقه أيضا قبل السفر مجددا إلى أمريكا لبدء رحلته الاحترافية مع كولومبوس الأمريكي الذي وقع له رسميا بعد الاتفاق مع الأهلي علي إتمام الصفقة. 

 على جانب آخر، يشهد مران الأهلي اليوم بقيادة خوسيه ريبيرو مجموعة من الفقرات البدنية، والانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما يؤدي حراس المرمى مرانا قويا يشهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة استعدادا لودية البنزرتي غدا في تونس. 

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

كان بطل الدوري المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

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