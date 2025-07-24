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حوادث

موعد محاكمة عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في الزاوية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت  محكمة جنايات القاهرة 4 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء. 

وألقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض على (ط.ع)  عاطل وبحوزته كمية من مخدر الآيس وأقر بحيازتها بقصد التعاطي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس أبيض بداخله مادة بيج اللون تبين أنها تحتوي على جوهر الآيس المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وعلبة سجائر تحتوي على 5 قطع بها مخدر الحشيش.

البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة حيث اشتبهت في أحد الأشخاص، وبالاقتراب منه حاول الهرب ونجحت القوة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل.


وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وكذلك كمية من مخدر الحشيش.


وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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