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خارج الحدود

مصر تعرب عن تعازيها لـ بنجلاديش في ضحايا تحطم طائرة بدكا

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي لجمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البنجلاديشية بحرم مدرسة في العاصمة دكا، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.


وأكدت مصر على تضامنها مع الشعب البنجلاديشي في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم، معربة عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

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بنجلاديش تحطم طائرة للقوات الجوية البنجلاديشية العاصمة دكا الشعب البنجلاديشي

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