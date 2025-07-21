الإثنين 21 يوليو 2025
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خارج الحدود

مستوطنون وقوات الاحتلال يقتلعون أشجار الزيتون ببلدة جلبون في الضفة

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

 اقتحم مستوطنون وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة جلبون جنوب شرق جنين، من المدخل الجنوبي، وشرعوا بقص وتخريب أشجار الزيتون في أراضي البلدة.

 

مستوطنون وقوات الاحتلال يقتلعون أشجار الزيتون 

 وقال مجلس بلدة جلبون، إن المستوطنين باشروا منذ ساعات الصباح بقص أشجار زيتون قديمة في المنطقتين الجنوبية والشرقية من البلدة، بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

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وأوضح المجلس أن المستوطنين دمّروا أكثر من 300 شجرة زيتون، بذريعة وضع اليد على هذه الأراضي.

 

وتُقيم إسرائيل مستوطنة "ميراف" على التلال المطلة على بلدة جلبون، وسط مخاوف من تصاعد عمليات التوسع الاستيطاني في أراضي البلدة.

وتستمر هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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مستوطنون جيش الاحتلال أشجار الزيتون

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