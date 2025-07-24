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رياضة

تقارير تكشف سر اكتمال صفقة انضمام راشفورد لبرشلونة

راشفورد،فيتو
راشفورد،فيتو

تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم المقبل.

وكشف الصحفي كارلوس مونفورت أن العلاقة بين ماركوس راشفورد ونادي برشلونة لم تبدأ مؤخرًا، بل تعود إلى اجتماع سري جرى في 10 يناير الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة، جمع بين ديكو، المدير الرياضي للبارسا، ووكلاء اللاعب.

وبحسب المصادر، توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي تم الحفاظ عليه طوال الأشهر الماضية، وظل راشفورد محتفظًا بأمل الانتقال إلى النادي الكتالوني، رغم عدم توقيع أي أوراق رسمية.

ومع تصاعد مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز، شعر راشفورد ببعض القلق، وبدأ في التفكير بالبحث عن نادٍ آخر يضمن له دورًا أساسيًا، لكنه قرر في النهاية التريث ومواصلة التمسك بأمله في ارتداء قميص برشلونة.

واختتمت المصادر:  الوكيل أرتورو كاناليس، كان له دور في إنهاء المفاوضا  والذي يُعرف بنهجه المتكتم في إدارة الصفقات، وقد لعب دورًا كبيرًا في إبقاء تفاصيل التواصل بعيدًا عن الأضواء طوال الفترة الماضية حتى تمت الصفقة.

ويدفع برشلونة 75% من راتب راشفورد الأسبوعي البالغ 435 ألف دولار خلال فترة إعارته، فيما يتنازل اللاعب عن النسبة المتبقية منه، وذلك حسب تقارير صحفية إسبانية.

ولم يدخل الدولي الإنجليزي البالغ 27 عاما ضمن مخططات المدرب البرتغالي ليونايتد روبن أموريم، وقضى الأشهر الأخيرة من موسم 2024-2025 معارا إلى أستون فيلا، إذ شكّك مدرب سبورتينج السابق بشكل علني في التزام ورغبة اللاعب الذي بدأ مسيرته في "أولد ترافورد" عام 2015.

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