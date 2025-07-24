غموض موقف إبراهيما كوناتي مع ليفربول

تتردد العديد من التقارير حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول.

ريال مدريد بالرغم من اهتمامه بكوناتي إلا أنه لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن جانبه، يسعى ليفربول إلى تمديد عقد نجمه الفرنسي، الذي ينتهي في صيف 2026.

هذا وكانت المفاوضات بشأن التجديد قد اقتربت من الحسم في وقت سابق، لكن المحادثات مع وكلاء اللاعب شهدت بعض التغييرات خلال الأشهر الماضية.

ورغم ذلك، يبدي النادي الإنجليزي تفاؤله بالتوصل لاتفاق قريب، مع تأكيده عدم وجود نية للتفريط في كوناتي خلال سوق الانتقالات الحالية أو بشكل مجاني بنهاية عقده.

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