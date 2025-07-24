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خارج الحدود

ترامب يبرم اتفاقا يلزم أوروبا بدفع ثمن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، باتفاق جديد بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينص على أن يتولى الحلفاء الأوروبيون شراء أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا لدعمها في حربها ضد روسيا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في العاصمة واشنطن: "سيدفعون للولايات المتحدة 100% من تكلفة جميع المعدات العسكرية، وسيُرسل جزء كبير منها إلى أوكرانيا".
 

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن الصفقة وهي من شقّين تتضمن بيع معدات لأنظمة "هوك" الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز "برادلي" وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار.

يأتي ذلك تزامنًا مع عقد مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، والتي انتهت باتفاق على تبادل الأسرى واتفاق مبدئي على عقد قمة بين الزعيمين الروسي والأوكراني.

ومطلع الشهر الجاري، قال مصدران إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر الدقيقة إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض كبير في المخزونات الأمريكية.

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