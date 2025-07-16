ترامب: شحن الأسلحة إلى أوكرانيا "بدأ بالفعل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يتم شحن الأسلحة بالفعل إلى أوكرانيا.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الإعلان الإثنين عن اعتزامه فرض عقوبات على روسيا.

وأعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية بعد مهلة مدتها 50 يوما ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام.

وأضاف ترامب: "الناتو سيتكفل بكل مصاريف الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا".

وتابع: "بوتين لم يلتزم بتعهده بأنه يريد السلام".

وبالنسبة لإيران، قال ترامب إن طهران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها.

وأوضح ترامب: "يريدون التحدث. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.

وصرّح ترامب الثلاثاء بأنه لن يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وإن كييف يجب ألا تستهدف موسكو.

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