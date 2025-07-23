نجم ليفربول يشيد بمحمد صلاح: قدوتي وأتعلم منه كثيرا

أشاد ريو نجوموها لاعب ليفربول الشاب، بتألق محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، مؤكدا أنه يحاول التعلم منه خلال معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وانضم نجوموها إلى قائمة ليفربول المكونة من 29 لاعبًا في معسكر هونج كونج استعدادا للموسم الجديد، حيث شارك في فوز الفريق على ستوك سيتي بخماسية نظيف وديا وأحرز هدفا.

وقال نجوموها في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "محمد صلاح قدوتي وأنا أتعلم الكثير منه حقًا، أشعر أن تجربة تدريبي مع الفريق لا توصف حقًا، التدريب مع أفضل فريق في العالم في سن مبكر جدًا هو بمثابة حلم لكل طفل".

وواصل: "إنه لأمر مذهل، التدريب هنا في هونج كونج، إنه مكان جميل والجلسات التدريبية مكثفة وصعبة، لكن كلاعب كرة قدم تحب التدريب واللعب في الملعب كل يوم، لذا كان الأمر رائعًا للغاية".

وتابع: "التدريب مع أفضل فريق في العالم، اللاعبون الذين تتدرب معهم، تتعلم منهم وتختبر نفسك أمامهم، لقد كان أمرًا رائعًا، الصبر مفتاح النجاح، لا أريد التسرع في أي شيء، أنا شاب، فقط واصل العمل الجاد وابذل قصارى جهدك وأظهر للمدرب ما أستطيع فعله حقًا وأؤثر على الفريق".

ليفربول يعلن رسميا تعاقده مع الصفقة السادسة في الميركاتو الصيفي

فيما أعلن نادي ليفربول رسميا، التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى ليفربول إجراءات ضم هوجو إيكيتيكي، ليصبح الصفقة السادسة لنادي ليفربول في الانتقالات الصيفية، بعدما ضم جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن وميلوس كيركيز من بورنموث، والحارس فريدي وودمان في صفقة انتقال حر، والحارس أرمين بيتشي.

وتجاوز هوجو إيكتيكي صاحب الـ23 عامًا الفحوصات الطبية ووافق على الشروط الشخصية مع ليفربول، مما يسمح له بالسفر إلى هونج كونج للانضمام لزملائه الجدد في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في آسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وينتقل إيكتيكي إلى ليفربول عقب موسم ونصف قضاها في ألمانيا مع آينتراخت فرانكفورت، بعد أن لعب معهم في البداية على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

وأحرز إيكتيكي 26 هدفًا في 64 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت، وقد اختير اللاعب ضمن تشكيل الموسم المثالي في الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎 — Liverpool FC (@LFC) July 23, 2025

ليفربول يعلن تعديل موعد مباراتين بالدوري الإنجليزي

فيما أعلن نادي ليفربول تعديل مواعيد مباراتين له في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي (2025-2026) خلال شهر سبتمبر المقبل.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس المقبل بمواجهة ليفربول وبورنموث.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي أنه تم تعديل موعد مباراتي بيرنلي وإيفرتون حيث جاءت المواعيد الجديد للمباريات كالتالي:

- بيرنلي ضد ليفربول: الأحد 14 سبتمبر (الساعة 4 مساء)

- ليفربول ضد إيفرتون (ديربي ميرسيسايد): السبت 20 سبتمبر (2:30 مساء)

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