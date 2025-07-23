الأربعاء 23 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

"روتانا" تطرح أغنية "يا رب فرحني" لـ حكيم.. وتتصدر التريند (فيديو)

حكيم.فيتو
حكيم.فيتو

طرحت مجموعة روتانا للموسيقى، اليوم الأربعاء، أغنية "يا رب فرحني" للنجم حكيم، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

أغنية يارب فرحني لـ حكيم

وتصدرت الأغنية، تريند موقع التواصل الاجتماعي" إكس" بعد طرحها بساعتين، ولاقت تفاعلا كبيرا مع الجمهور.

أغنية "يا رب فرحني" من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان وتوزيع حريقة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

 

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روتانا للموسيقى روتانا حكيم

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