تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، الإنشاءات بملاعب نادي الترسانة.

وشملت الجولة متابعة أعمال تطوير ملعب تدريبات كرة القدم، والذي يتم تجهيزه بنجيل صناعي، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد الملعب المتعدد والذي يُنفذ بأرضية “أكريليك”، وذلك بقيمة إنشائية تتجاوز 9 ملايين جنيه.

وكيل رياضة الجيزة يتفقد أعمال التطوير بنادي الترسانة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال الجولة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للملاعب وذلك في ضوء الاهتمام والارتقاء بالمنشآت الرياضية، وتهيئة بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة دعم وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز دورها المجتمعي والرياضي.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين بمشاركة 1000 مشارك ومشاركة، من شباب المشروع القومي للياقة البدنية والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح والاتحاد المصري للياقة البدنية.

انطلقت فعاليات الموسم الرياضي الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، بافتتاح لأنشطة اللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، في حدث يُعد الأكبر من نوعه على ساحل البحر المتوسط.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الفعالية تمثل بداية لسلسلة من الأنشطة والبطولات التي ستُنظَّم خلال موسم الصيف بالعلمين، مشيرا إلى أن الشراكة مع الكيانات الرياضية الخاصة مثل أندية بورتو تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة المجتمعية.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

وأوضح أن هذا الحدث في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة اللياقة البدنية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الادارة العامة للقاعدة الشعبية ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، والاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة.

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