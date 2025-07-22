هي دي مصر، رجال الشرطة بأسوان يساعدون النساء وكبار السن السودانيين لتسهيل عودتهم إلى بلادهم (فيديو)

ساعد رجال الشرطة في أسوان الإخوة السودانيين أثناء نزولهم من القطار بمحطة السد العالي شرق، تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم من خلال ميناء قسطل البري، وخاصة النساء وكبار السن.

دور إنساني مميز

وكان لرجال الشرطة بأسوان دور مميز في تسهيل انتقال السودانيين من محطة القطار إلى الأتوبيسات من خلال السيطرة الأمنية والتعاون معهم، فضلًا عن الدور الإنساني الذي ظهر في المساعدة للمسافرين سواء النساء أو كبار سن أو الأطفال.

يذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وجه بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لاستقبال قطار الإخوة السودانيين القادم من القاهرة إلى أسوان بمحطة ميناء السد العالي شرق، الذي يقل أكثر من 1000 سوداني سيتم نقلهم مباشرة وعلى الفور بأتوبيسات إلى مدينة أبو سمبل السياحية تمهيدًا لعبورهم وعودتهم لبلادهم عبر ميناء قسطل البرى بإشراف من القوات المسلحة.

أضاف أنه في ظل التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فقد تم التواصل مع اللواء محمد غزال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق التكامل من أجل تأمين وصول المجموعات الوافدة عبر رحلات القطارات من القاهرة إلى أسوان لعودتهم الكريمة إلى وطنهم.

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