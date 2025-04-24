طالب ينهي حياة شقيقه الأكبر دفاعا عن والدته في الشرقية

طعن عامل شقيقه في مدينة العاشر من رمضان بـمحافظة الشرقية فأرداه قتيلا وذلك دفاعا عن والدته التي اعتدى عليها المجني عليه.

طالب ينهي حياة شقيقه بالعاشر من رمضان والسبب صادم.!!

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوصول "عبد الرحمن.م" حاصل على مؤهل جامعي مقيم بمدينة العاشر من رمضان للمستشفى (جثة هامدة) وبه آثار طعنة بالجسد.

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه وهو طالب بالمرحلة الثانوية بواسطة بسلاح أبيض ما تسبب في وفاة الأخير.

كما تبين نشوب خلافات أسرية بين المجني عليه ووالدته تطورت إلى تعديه عليها بالضرب في الشارع بعدما حاولت الاستغاثة بالجيران ما دفع شقيقه المتهم للتدخل وتسديد طعنة نافذة أودت بحياته.

جرى ضبط مرتكب الجريمة وسلاح الجريمة والتحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

طرق يعتمدها الطب الشرعي لكشف وجود شبهة جنائية في الوفاة

شرح مصدر قضائي طرق الوقوف على وفاة أحد الأشخاص بها شبهة جنائية من عدمه.

وقال المصدر إن الطب الشرعي يعتمد في معرفة هل الوفاة تعزي إلى وجود شبهة جنائية من خلا عينات سوائل الجسم.

وأضاف المصدر أن الطبيب الشرعي عقب إحالة الجثة إليه يقوم بتشريحها وأثناء ذلك ياخذ عينات من سوائل الجسم لفحصها داخل مختبر السموم والمخدرات لمعرفة هل مادة غريبة توجد داخل الجسم أم لا.

وأشار المصدر أنه من العينات التي يأخذها الطبيب الشرعي عينة من ماء العين وهذه تعد مهمة جدا لأن ماء العين تستطيع الاحتفاظ ببقايا المواد الكيميائية لفترة أطول عن باقي سوائل الجسم.

وأوضح المصدر أن ماء العين يكون غير مختلط بالدم أو بأي سوائل أخرى وبعد فحصها مع سوائل الجسم بتتكون لدينا نتيجة دقيقة نقدر نعرف من خلالها هل الوفاة طبيعية أم لا.

الطب الشرعي:هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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