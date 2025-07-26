فتح الله فوزي: السوق العقاري لا يزال يتمتع بقوة وصلابة

كشف المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تقييمه لأداء السوق العقاري وتوقعاته لاتجاهات القطاع الفترة القادمة.

وأكد المهندس فتح الله فوزي فى تصريحات خاصة على أن السوق العقاري لا يزال يتمتع بقوة وصلابة بدليل تحقيق أكبر 20 شركة بالسوق نتائج أعمال قوية ومبيعات كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن هناك شركات أخرى تفتقد للخبرة تعاني ولم تحقق مستهدفاتها نتيجة تقصيرها فى أعمال التنفيذ وعدم قدرتها على مواجهة تحديات السوق.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بمختلف مكونات مشروع صواري بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، والشركات المنفذة.

واستعرض الاجتماع، موقف مشروعات التجمع العمراني بالمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، والتي تضم 64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، حيث إن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع الموقف الخاص بتسليم الوحدات للحاجزين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم كافة الوحدات وضغط الأعمال للانتهاء من الأعمال المتبقية وتلافي أي ملاحظات موجودة لتسليم الوحدات على أعلى مستوى.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد.

وأعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 26 محلًا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (۳۲م٢: ٩٩م٢) بالأسواق التجارية المنفذة بالحي الرابع عشر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلستين يومي الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والثلاثاء ٢٠٢٥/٩/٩.



التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي تنمية مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا أن وزارة الإسكان لديها رؤية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد شريف الشربيني ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى.

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، حيث وجه الوزير بالعمل والتنسيق مع الشركات العاملة لتذليل أي عقبات تواجههم خلال تنفيذ المشروعات.

ومن جانبهم، قدم كبار المطورين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.

ويستقبل جهاز مدينة الشروق اليوم الأحد، دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، مؤكدًا أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح الوحدات في أقرب وقت ممكن.

واستعرضت مي عبد الحميد خلال الاجتماع الموقف المالي لمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بكافة مراحله، بجانب التدفقات المالية للصندوق والإيرادات والمصروفات، وحجم الدعم النقدي الذي حصل عليه المواطنون حاجزو الوحدات.

وتناولت مي عبد الحميد موقف إعلان "سكن لكل المصريين 5" بإجمالي 78 ألف وحدة سكنية، لافتةً إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط حوالي 762 ألفا من بينهم نحو 589 ألف مواطن قاموا بسداد جدية الحجز، ونحو 571 ألف مواطن تقدموا بالموقع الإلكتروني للصندوق.

كشفت المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع شقق سكن كل المصريين بالمدينة.

وأكد أنه جاري تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين" بحي شرقي الأندلس، الذي يضم ١٢٥ عمارة بإجمالي ٣٠٠٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٨%.

وترأس المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالمدينة، وذلك لمراجعة مستجدات المشروعات الجارية وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يواكب التطلعات التنموية للمدينة.

وشهد الاجتماع حضورًا من قيادات الجهاز، حيث شارك فيه المهندس محمد حنة، نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق، إلى جانب المهندسة سمر، مدير إدارة المرافق الصناعية، والمهندس محمد عاشور.

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