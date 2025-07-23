مران الزمالك، جلسة بين فيريرا ومدير الكرة وراحة لمحمد عواد

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأربعاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد.

شهدت الجلسة التطرق للحديث حول الفترة المقبلة من معسكر الإعداد، والترتيب لودية وادي دجلة المقبلة قبل ختام المعسكر.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على للاعبين قبل انطلاق المران المسائي.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بطريقة اللعب، وحرص فيريرا على منح اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في المران.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

فيما قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بضم علي عبد المجيد، مدافع فريق الشباب مواليد 2005 لمعسكر الفريق، حيث شارك اللاعب في التدريب المسائي.

إراحة محمد عواد بسبب شكواه من آلام الظهر

وحصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بسبب شكواه من آلام في الظهر، ويخضع الحارس لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى محمد صبحي ومهدي سليمان ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف چوجوسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى.



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