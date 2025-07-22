مشرف التنسيق: إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى خلال أيام بالتزامن مع نتيجة الثانوية العامة

أكد الدكتور جودة غانم، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن اللجنة العليا للتنسيق ما زالت في انتظار تسلُّم نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه فور وصولها ستبدأ اللجنة في تحليل شرائح المجاميع وتوزيع الطلاب على القطاعات المختلفة.

القطاع الطبي والهندسي يخضع للتحليل الدقيق

أوضح "غانم" أن تحليل النتائج سيركز على عدد الطلاب المؤهلين لدخول القطاع الطبي أو الهندسي أو غيره، قائلًا:"من خلال تحليل شرائح المجاميع، سيتم تحديد عدد الطلاب المؤهلين لكل قطاع، مثل الطب أو الهندسة، وبناءً على ذلك يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية".

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إعلان تنسيق المرحلة الأولى خلال أيام

وأضاف:"من 3 إلى 4 أيام بعد استلام النتيجة، سنعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات"، مشيرًا إلى أن العمل يتم وفقًا لخطة مدروسة تراعي درجات الطلاب ورغباتهم وتوزيعهم الجغرافي.

الطب والصيدلة وطب الأسنان في المقدمة

واختتم "غانم" حديثه قائلًا:"في شعبة علمي علوم، سيتم تحديد أعداد المقبولين في الكليات الطبية بدقة، مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، بناءً على المجاميع الأعلى والرغبات الفعلية المقدمة من الطلاب".



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