حملات لإزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية بشوارع دمياط

استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس عبدالله، في تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن تحقيق الانضباط المروري داخل المدن والتصدي لكافة أشكال العشوائية.

تحرك ميداني داخل الأحياء



وشهدت أحياء متفرقة بمدينة دمياط، مساء أمس، حملة موسعة بقيادة سلمان عميرة استهدفت إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة السير وتشوّه المشهد الحضاري، بمشاركة مسئولي قسمي الإشغالات والإيرادات، وذلك ضمن خطة مستمرة لإعادة الانضباط إلى الشارع الدمياطي.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام

سيادة القانون دون استثناء



وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر فورية ضد من ثبت تعديهم على الطريق العام، في تأكيد واضح على أن القانون سيُطبق دون استثناء أو تهاون.

رسالة تحذير: لا عودة للعشوائية



وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات بشكل يومي بكافة المناطق، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بالعودة إلى الفوضى أو التعدي على حقوق المارة، مع التشديد على أصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام الكامل وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق.

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