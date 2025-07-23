الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية بشوارع دمياط

حملات مكثفة لإزالة
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام

استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس عبدالله، في تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن تحقيق الانضباط المروري داخل المدن والتصدي لكافة أشكال العشوائية.

تحرك ميداني داخل الأحياء


وشهدت أحياء متفرقة بمدينة دمياط، مساء أمس، حملة موسعة بقيادة سلمان عميرة  استهدفت إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة السير وتشوّه المشهد الحضاري، بمشاركة مسئولي قسمي الإشغالات والإيرادات، وذلك ضمن خطة مستمرة لإعادة الانضباط إلى الشارع الدمياطي.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام

سيادة القانون دون استثناء


وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر فورية ضد من ثبت تعديهم على الطريق العام، في تأكيد واضح على أن القانون سيُطبق دون استثناء أو تهاون.

رسالة تحذير: لا عودة للعشوائية


وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات بشكل يومي بكافة المناطق، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بالعودة إلى الفوضى أو التعدي على حقوق المارة، مع التشديد على أصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام الكامل وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة الاشغالات والتعديات ازالة كافة الاشغالات الإشغالات والتعديات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحقيق الانضباط حملات إزالة الاشغالات مدينة دمياط محافظ دمياط

مواد متعلقة

دمياط تستعد لإعلانها أول محافظة خالية من الإدمان

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

الأعلى للجامعات يعتمد اختصاصات وتشكيل لجان القطاع

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

علي معلول ينهي رسميا إجراءات انضمامه لهذا النادي

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

تعرف على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم في القانون الجديد

انخفاض كرتونة الأبيض، أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

هذا النوع يبدأ من 16 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بسببها رد الله عليه بصره، واقعة غريبة لأم البخاري مع سيدنا إبراهيم عليه السلام

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ تعرف على رد الإفتاء

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية